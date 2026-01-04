Зеленски: Мирното споразумение трябва да включва чуждестранно военно присъствие в Украйна

Кадър Ютуб

Всякакви бъдещи гаранции за сигурност за Украйна трябва да включват физическо присъствие на чуждестранни войски на украинска територия, заяви президентът Володимир Зеленски, подчертавайки, че силите от Франция и Обединеното кралство са от съществено значение за мира.

Коментарите на Зеленски идват в момент, когато Киев и неговите партньори продължават работата по проект на мирен план, насочен към прекратяване на войната на Русия в Украйна.

Говорейки след среща със съветници на западни лидери в Киев, той каза, че все още няма окончателна версия на споразумението за гаранции за сигурност, но подчерта, че военното присъствие е задължителен елемент от всеки мирен пакет.

"Без съмнение (военното) присъствие е важно за нас. И несъмнено не всеки е готов за това... Но присъствието е един от важните фактори и дори съществуването на "Коалицията на желаещите" зависи от това дали са готови да засилят присъствието си“, каза Зеленски, цитиран от Kyiv Independent.

Украинският президент призна, че някои членове на Коалицията може в крайна сметка да се въздържат от изпращане на войски, но подчерта, че има минимални изисквания.

"Великобритания и Франция са председатели (на "Коалицията на желаещите"). Тяхното военно присъствие е задължително“, подчерта Зеленски и добави, че окончателният списък на страните, желаещи да разположат войски, ще стане ясен едва след парламентарните процеси на ратификация в държавите партньори.

"Има парламентарно измерение, защото дори ако даден лидер е готов да вземе определени решения, готов да помогне на Украйна, дори ако военните са готови да присъстват в Украйна, парламентарната подкрепа все още се изисква съгласно конституциите на много европейски страни“, каза украинският лидер.

Разговорите с европейските лидери следват срещата на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в резиденцията му в Мар-а-Лаго, Флорида.

Лидерите обсъдиха проект на споразумение, очертаващо гаранции за сигурност за Украйна, както и план от 20 точки за прекратяване на войната. Първоначалният предложен от САЩ план от 28 точки на практика оказва натиск върху Киев да капитулира, засилвайки максималистките искания на Русия.

По време на съвместна пресконференция със Зеленски на 28 декември Тръмп заяви, че мирните преговори са в "последния си етап“, без да предоставя допълнителни подробности.

Срещите не доведоха до пробив. След разговора си с Тръмп, Зеленски проведе съвместен телефонен разговор с европейските лидери. Тръмп, от своя страна, разговаря и с руския президент Владимир Путин, предаде днес.бг.

