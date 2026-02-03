Зеленски: Москва избира ракетите пред дипломацията

ФБ

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че съзнателно залага на военна ескалация вместо на дипломатически усилия, след като през изминалата нощ бяха нанесени масирани удари срещу Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„За Русия е по-важно да използва най-студените зимни дни, за да тероризира цивилното население, отколкото да поеме по пътя на дипломацията“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

По думите му руските сили са изстреляли повече от 70 ракети и са изпратили около 450 бойни дрона срещу цели на украинска територия.

В Киев при атаките са пострадали петима души, съобщи полицията, цитирана от Укринформ. В резултат на ударите в части от столицата е въведено извънредно прекъсване на електрозахранването, а отоплението е спряно в 1170 жилищни сгради.

