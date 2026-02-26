Зеленски: Най-вероятно следващата среща ще бъде в Абу Даби

Кадър ютуб

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че има по-голяма готовност за следващ кръг преговори с Русия с цел прекратяване на войната, след като Киев и Вашингтон приключиха последния кръг преговори в Женева, предаде АФП.

"В резултат на днешните срещи вече има по-голяма готовност за следващия тристранен формат. Най-вероятно следващата среща ще бъде в Абу Даби", каза той в редовното си вечерно обръщение.

Зеленски изрази очаквания форматът да се състои в началото на март, пише БГНЕС.

