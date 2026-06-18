Зеленски: Не искаме тази война, никога не сме я искали, но ако Украйна гори и Москва ще гори

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че мащабните атаки с дронове срещу руска територия са ответна реакция на руския удар, повредил историческия манастир Киево-Печорска лавра по-рано тази седмица., цитира думите му "Ройтерс", предаде Нюз.бг

"Не искаме тази война, никога не сме я искали и всички го знаят, както и нашите партньори. Но ако Украйна гори, вашата Москва ще гори", каза Зеленски в гласово съобщение до журналисти.

През изминалата нощ десетки украински дронове атакуваха Москва и Московска област. Сред поразените обекти е и Московският нефтопреработвателен завод, който беше ударен за втори път през тази седмица. По данни на руските власти при атаката са пострадали 16 души, а системите за противовъздушна отбрана са свалили близо 200 дрона.

Изявлението на украинския президент идва след масирана руска атака с дронове и ракети в понеделник, при която според украинските власти са загинали най-малко 10 души. При нападението бяха нанесени щети и на близо хилядолетната Киево-Печорска лавра - един от най-значимите православни манастири в Източна Европа и обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Зеленски трябва да участва в среща на съюзниците на Украйна в Брюксел, където ще бъдат обсъдени допълнителни доставки на системи за противовъздушна отбрана чрез програма на НАТО, както и възможността за създаване на система за противоракетна защита срещу балистични ракети с участието на Украйна и нейните партньори.

Украинският президент отново призова Европа и Съединените щати да засилят натиска върху Русия чрез нови санкции срещу отбранителния и енергийния сектор, както и срещу руската икономика като цяло.

"Всички трябва да окажат натиск върху Путин - украинци, всички европейци, американци и самите руснаци. Време е да се отрезвеят и да окажат натиск върху своя лидер", заяви Зеленски.

Редактор "Екип на Петел",

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