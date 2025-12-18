Зеленски: Не пипайте Конституцията на Украйна!

Кадър Youtube

Украйна не бива да приема промени в основния си закон под външен натиск, заяви президентът Володимир Зеленски по време на пресконференция в Брюксел след срещата си с участниците в заседанието на Европейския съвет. Той подчерта, че единствено украинските граждани имат правото да решават дали конституцията да бъде изменяна, а не Руската федерация. Така държавният глава отговори на въпрос дали би подкрепил конституционни поправки, с които страната да се откаже от стремежа си за членство в НАТО, предава БТА.

Зеленски припомни, че по време на мандата си президентът на САЩ Джо Байдън му е заявил, че Украйна няма да бъде приета в Алианса. В същото време той отбеляза, че в политиката нищо не е окончателно – обстоятелствата се променят, както и лидерите, което оставя възможност за различно развитие в бъдеще.

Украинският президент настоя за ясен отговор как Съединените щати и останалите международни партньори биха реагирали при евентуално ново руско нападение. Според него тази позиция може да не бъде публично оповестена, но трябва да бъде формализирана в официален документ. Той добави, че Москва се стреми да изключи европейско присъствие в Украйна след края на войната, въпреки че именно такова присъствие би намалило риска от нова агресия.

По думите му разговорите с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп не са лесни, но Вашингтон разполага с възможности да възпре руския президент Владимир Путин. Зеленски подчерта, че очаква по-силен натиск от страна на САЩ върху Русия.

Президентът изрази надежда до края на годината да бъде постигнато решение за финансирането на Украйна за следващите две години. Той посочи, че разбира опасенията на Белгия във връзка с отпускането на заем чрез руски активи, но отбеляза, че заплахата за Украйна е далеч по-сериозна. По негови думи липсата на средства би ограничила способността на страната да произвежда необходимия брой дронове.

Зеленски уточни още, че в рамките на мирните преговори остават открити ключови теми, сред които бъдещето на Донбас и статутът на Запорожката атомна електроцентрала. Той допълни, че началото на преговорите за членство на Украйна в Европейския съюз е блокирано по политически причини.

