Зеленски: Норвегия е готова да помогне с доставката на системи за противовъздушна отбрана

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Украинският президент Володимир Зеленски написа в приложението Телеграм, че с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре са обсъдили в телефонен разговор доставките за противовъздушната отбрана и разработването на програма за отбрана от балистични ракети, предаде Укринфром.

"Обсъдихме доставките за противовъздушната отбрана – Норвегия е готова да помогне, благадоря! Работим и за да гарантираме, че Европа разполага със свои балистични способности. Трябва да изпълним докрай тази обща задача и да гарантираме, че Европа разполага със своя собствена система, достатъчно силна да противодейства на балистични заплахи”, посочи Зеленски след телефонния разговор, информира БТА.

Той подчерта, че когато Европа е защитена от балистични ракети, то тогава ще нарасне самочувствието не просто на някого на континента, а на всички европейци.

"Подготвяме се и за срещи в скоро време – ще има специални формати на нашата работа", допълни президентът на Украйна.

Освен това той изказа благодарност на Юнас Гар Стьоре за подкрепата и за съболезнованията за украинските жертви на масираната руска атака срещу Украйна в нощта срещу 2 юни.

"Двайсет и трима души бяха убити от руски ракети и дронове, а 151 души бяха ранени. Важното е, че Украйна не е сама, когато Русия нанася подобни терористични удари", отбеляза украинският държавен глава.

На 6 май Норвегия обяви, че отпуска 2,8 милиарда норвежки крони (около 300 милиона долара) в подкрепа на Украйна по линия на инициативата на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (ПЪРЛ, PURL), припомня Укринформ.

Редактор "Екип на Петел",

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