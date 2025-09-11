реклама

Зеленски: Обмисляме съвместно производство на дронове със САЩ

11.09.2025 / 23:20 1

снимка Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е обсъдил с американския пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Киев, разгръщането на съвместно производство на оръжия със САЩ и налагането на още санкции на Русия, предаде Ройтерс.

"Говорихме за различните направления на сътрудничество – как да постигнем истински мир и гаранции за сигурността на Украйна", написа Зеленски след срещата в приложението "Телеграм", видя БТА.

Обсъдено е "силно двустранно сътрудничество за съвместно производство на дронове и оръжия, което ние предложихме на Америка". "Разчитаме на положителна реакция от страна на САЩ", подчерта украинският президент.

Двамата са разговаряли и за "натиск над Русия и какво можем да направим заедно с нашите партньори по отношение на митата и санкционната политика, така че да бъде проведена среща на ниво лидери възможно най-скоро и да сложим край на тази война", добави Зеленски.

 

kjk (преди 4 минути)
Същите като тия,де ги пратихте в Полша ли???;)НамусенУхиленПолша е против изпращането на полски войски в Украйна!!! ;):errm:АнгелчеЕлементарна провокация на украинската хунта е това с дроновете!!!;)НамусенГняв

