Зеленски: Основен приоритет за нас са ракетите за ПВО

Булфото

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще проведе среща, която ще се фокусира върху нуждата на Украйна от нови ракети за противовъздушна отбрана. Ударите на Москва срещу Украйна не стихват.

Във вечерното си видеообръщение Володимир Зеленски каза, че е обсъдил с главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски въпроси, свързани с противовъздушната отбрана и доставките от партньорите, включително какво вече е в процес на доставка, кои заявки остават неизпълнени и какво трябва да бъде ускорено. Според Зеленски основният приоритет са ракетите за противовъздушна отбрана.

"Необходими са нови доставки от партньорите по инициативата PURL, както и доставки от складовете в Европа - ракетите са там, в складовете, и ние знаем това. Те трябва да бъдат на въоръжение в нашите противовъздушни сили", каза Зеленски, предаде БНР.

Британското правителство обяви, че Великобритания ще разработи съвместно с Украйна нова балистична ракета, за да подкрепи отпора й срещу Русия. В рамките на проекта, наречен "Nightfall", британските власти предлагат финансиране за скорошно производство на балистични ракети, които ще са с наземно базиране, 200 килограма боен заряд и обсег на действие от над 500 километра.

Тази нощ Русия предприе нова въздушна атака срещу Киев. Избухнал е пожар в един от кварталите на града. А двама души са пострадали в резултат на атаката с дронове в Одеса. Нанесени са щети на обекти на инфраструктура, има една разрушена къща, а няколко са повредени. В един от районите на града няма ток.

