Зеленски: Остават 10 процента. Те ще решат съдбата на мира

Кадър Ютуб

Мирното споразумение за край на водената от Русия война в Украйна е на 90 процента готово, обяви украинският президент Володимир Зеленски в новогодишното си видеообръщение към нацията.

Той отбеляза, че резултатът от седмици на дипломация, в която водещи са били САЩ - включително неговите разговори през изминалия уикенд с американския президент Доналд Тръмп във Флорида, е договорка, която е в почти завършен вид. "Остават 10 процента. Те ще решат съдбата на мира, на Украйна и Европа и как хората ще живеят", посочи държавният глава.

Киев иска картата да бъде замразена според настоящите фронтови линии и отхвърли руските искания за пълно изтегляне на украинските сили от района на Донбас. "Някой вярва ли им още? За жалост - да. Защото твърде често истината се избягва и се нарича дипломация това, което всъщност са "лъжи", предрешени в делови костюми", заяви той от кабинета си, седнал пред коледната елха.

"Какво иска Украйна? Мир? Да. На всяка цена? Не. Ние искаме край на войната, но не и край на Украйна. Изтощени ли сме? Много. Означава ли това, че сме готови да се предадем? Всеки, който мисли това, е в голяма грешка", каза президентът, допълва БТА.

Той подчерта, че всеки подпис, "сложен под документ за уязвима договорка, само подхранва войната". "Ще сложа подписа си под стабилно споразумение. И точно за това сега става въпрос във всяка една среща, във всеки телефонен разговор, във всяко решение", отбеляза украинският президент.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!