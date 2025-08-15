Зеленски: Разчитаме на Доналд Тръмп за слагане край на войната

Снимка Президентство на Украйна

Володимир Зеленски заяви днес, че разчита на Доналд Тръмп за слагане край на войната. Според украинския лидер важно е предстоящата среща на върха между Съединените щати и Русия да отвори път към "справедлив мир", както и последващи тристранни разговори между лидерите на Украйна, Русия и Съединените щати.

"Време е войната да приключи и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки. Разчитаме на Америка", написа Зеленски. Междувременно Елисейският дворец съобщи, че президентът Макрон е разговарял с украинския лидер, двамата са се разбрали отново да осъществят контакт след срещата Тръмп- Путин в Аляска.

Володимир Зеленски- президент на Украйна: Получаваме информация от региони в Украйна след руски удари. Суми- руски удар на централния пазар. Днепър - удари по градове и предприятия. Запорожие, Херсон, Донецка област - целенасочени руски удари. Тази война продължава. Продължава точно защото няма заповед, няма индикация, че Москва се готви да прекрати тази война.

В деня на преговорите те убиват хора, това говори много. Разчитаме на силната американска позиция. Всичко ще зависи от нея. Срещата на лидерите е необходима. Най-малкото на Украйна, Съединените щати и руската страна. Само този формат може да доведе до ефективни решения. Нужни са гаранции за сигурност . Силно необходим е дълготраен мир. Всички знаят ключовите цели. Намеренията на Русия са да демонстрира сила преди срещата в Аляска. Но за окупатора това завършва с унищожение на неговите сили.

