Зеленски: Разговарях със зетя на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че е имал телефонен разговор със специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и със зетя на американския президент - Джаред Къшнър, предаде Франс прес.

Разговорът е бил във връзка с новия кръг от преговори между Киев, Москва и Вашингтон за край на войната в Украйна, които са насрочени за следващата седмица в швейцарския град Женева.

"Разговарях с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди тристранните срещи в Женева. Разчитаме на наистина продуктивни срещи“, заяви Зеленски в социалните медии, предава БТА.

Украинският държавен глава участва в Мюнхенската конференция по сигурността.

