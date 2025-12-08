Зеленски: Разговорите в Лондон бяха продуктивни, мирният план е завършен

Снимка: Президентство на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че днешните му разговори в Лондон с лидерите на Великобритания, Германия и Франция са били продуктивни, предаде Ройтерс.

Украинският държавен глава добави, че предложенията за мир са оформени и САЩ ще бъдат запознати с тях утре, посочва БТА.

Британският министър-председател Киър Стармър посрещна в столицата на Обединеното кралство Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

"Смятам, че планът ще бъде готов утре, по някое време вечерта. Мисля, че ще го погледнем пак и ще го пратим на САЩ", каза Зеленски, който от Лондон отлетя за Брюксел за срещи с лидери на НАТО и ЕС.

Зеленски уточни, че новите предложения как да се сложи край на водената от Русия война са в 20 точки, като и в тях не се прави компромис с територията на Украйна.

