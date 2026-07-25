Зеленски: Русия иска Северна Корея да ѝ изпрати 30 000 военни, които да се сражават срещу Украйна

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви в редовното си вечерно си видеообръщение, че Русия иска Пхенян да ѝ изпрати 30 000 севернокорейски военнослужещи, които да се сражават на нейна страна в продължаващата повече от четири години война срещу Украйна и че вече подготвя тяхното разполагане, предаде Ройтерс.

„Виждаме... руското сътрудничество със Северна Корея. Русия иска да привлече още 30 000 севернокорейски военни“, каза Зеленски. „Подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни“, добави украинският лидер.

Русия и Северна Корея имат пакт за взаимна отбрана, по силата на който през 2024 г. Пхенян изпрати в Курска област около 14 000 военнослужещи, които да помогнат на руската армия да се справи с нахлулите в района украински сили, посочва БТА.

„Това е заплаха не само за Украйна. Русия помага на Северна Корея да се научи как да води война, да усъвършенства оръжията си и да придобие реален боен опит в използването им“, отбеляза Зеленски. „Всичко това представлява заплаха за всяка държава в Азия, която се намира в обсега на севернокорейските ракети“, каза още украинският лидер, като подчерта, че Киев ще отговори на тази заплаха.

Редактор "Екип на Петел",

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