Зеленски: Русия използва танкери за разузнаване и саботаж

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той посочи, че Украйна си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос в публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна.

„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!