Зеленски: Русия използва танкери за разузнаване и саботаж

07.10.2025 / 19:33 0

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че използва петролни танкери за събиране на разузнавателна информация и саботажни операции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Той посочи, че Украйна си сътрудничи със своите съюзници по този въпрос в публикация в „Телеграм“ след брифинг на началника на външното разузнаване на Украйна. 

„В момента руснаците използват танкери не само за да печелят пари за войната, но и за разузнавателна и дори саботажна дейност. Напълно възможно е това да се спре“, отбеляза Зеленски в публикацията.

 

