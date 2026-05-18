Зеленски: Русия крие вътрешни данни за загубите си и икономическата криза

Кадър You tube

Зеленски захапа Русия.

Службата за външно разузнаване на Украйна е получила нови руски документи, които съдържат вътрешна оценка на загубите на страната-агресор от войната. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от израелската ведия мигнюз.

По думите му става въпрос за вътрешна руска информация, която властите в Москва се опитват да скрият както от международната общност, така и от собственото си население.

Зеленски посочи, че един от ключовите индикатори за икономическите проблеми е намаляването на броя на активните нефтени кладенци. Според документите една от руските петролни компании, която не е сред най-големите на пазара, вече е била принудена да затвори около 400 кладенеца.

Президентът на Украйна подчерта, че за Русия това са сериозни загуби, тъй като повторното пускане на такива обекти е значително по-сложно, отколкото в други страни.

Като втори показател Зеленски изтъкна намаляването на обемите на нефтопреработка с поне 10% само за няколко месеца от 2026 г. Той заяви, че „украинските далекобойни санкции“ (ударите по руска територия) демонстрират ефективност и Украйна ще засили този курс.

Също така, според данните, оповестени от президента, в Русия се задълбочава банкова криза: 11 финансови институции се подготвят за пълна ликвидация, а още осем банки са натрупали критични проблеми, които не могат да бъдат решени без привличане на външни ресурси.

Отделно Зеленски съобщи за нарастващия дефицит на държавния бюджет на Руската федерация. По думите му до петия месец на годината той вече е достигнал близо 80 милиарда долара на фона на фактическия фалит на значителна част от регионалните бюджети.

Президентът добави, че е възложил на ръководителя на Службата за външно разузнаване Олег Луговски да разпространи получената информация във формат, който няма да навреди на източниците. Това включва данни за опитите на Русия да привлече международни компании за излизане от финансовата криза и заобикаляне на санкциите.

В частност, Украйна е регистрирала опити за организиране на износ на зърно от окупираната през 2014 г. територия на Крим, както и други схеми за икономическа експлоатация на полуострова с участието на субекти от САЩ. Киев възнамерява да информира партньорите си за това, пише novini.bg.

Освен това Зеленски заяви, че Русия се опитва да привлече инвестиции и технологии от демократични страни за реализацията на нефтогазови арктически проекти. По думите му Украйна знае как да противодейства на тези опити.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!