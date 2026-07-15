Зеленски: Русия може да обяви всеобща мобилизация след изборите през септември

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Русия може да обяви всеобща мобилизация след парламентарните избори през септември, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

Лидерът на Украйна каза това след срещата на върха "Украйна - Югоизточна Европа" в Киев.

"Възможна ли е ескалация след парламентарните избори в Русия? Резултатите от изборите няма да се отразят върху тази ескалация по какъвто и да било начин, защото резултатите ще са ясни преди изборите", поясни Зеленски.

Същевременно той отбеляза, че краят на изборите може да се превърне в "начална точка, след която Владимир Путин може да предприеме някои стъпки по ескалиране".

"Той няма да е в състояние да увеличи набирането на войници чрез договори, защото това налага изразходване на големи суми пари. Затова може да се ориентира към мобилизация, при която няма да са нужни такива договори. Ние вземаме предвид това. Трябва да се подготвим за такива стъпки", каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че операциите на Украйна в Русия може да накарат Москва да седне на масата за преговори.

"Споделих с лидерите на ЕС и с президента на САЩ Доналд Тръмп, че според нас е необходимо да ускорим процеса по поставяне на Путин на масата за преговори", посочи още Зеленски.

Редактор "Екип на Петел",

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