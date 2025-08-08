Зеленски: Русия не отчита загубите на хора

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Киев и съюзниците му споделят разбирането, че вече е възможно да се постигне поне прекратяване на огъня, но добави, че в крайна сметка това ще зависи от "правилния натиск върху Русия", съобщава Ройтерс, цитирани от БНР.

Във вечерното си видеобръщение към украинския народ Зеленски заяви, че е провел повече от дузина разговори с лидери на различни държави и екипът му е в постоянен контакт със Съединените щати.

Съветници по националната сигурност от Украйна и съюзническите държави ще проведат разговори по-късно в петък, каза още той.

"Русия не отчита загубите на хора. Те (руснаците) блокират всякаква информация за техните загуби. Но не могат да блокират обективната реалност - какво преживява руската икономика, как руските предприятия спират работа, как руската логистика търпи загуби", посочи украинският президент във видеоизявлението си, публикувано в Telegram, като добави, че Киев ще продължи преговорите със съюзниците, "за да има обща позиция в името на траен мир за Украйна".

Малко по-рано Зеленски призова за глобална подкрепа за опитите на Съединените щати да осигурят прекратяване на огъня във войната между Русия и Украйна.

"Съединените щати са решени да постигнат прекратяване на огъня и ние трябва съвместно да подкрепяме всички конструктивни стъпки. Достоен, надежден и траен мир може да бъде резултат само от нашите съвместни усилия", написа той в публикация в "Х".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!