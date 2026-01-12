Зеленски: Русия планира комбиниран удар с дронове и ракети в близките дни

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за подготовката на нова мащабна руска атака срещу Украйна. Това стана ясно от вечерното му видеообръщение, публикувано в официалния му Telegram канал, цитирано от УНИАН.

По думите на Зеленски украинските разузнавателни служби разполагат с информация, че Русия планира комбиниран удар с дронове и ракети в близките дни.

Целта е първоначално да бъде изтощена противовъздушната отбрана чрез масирано използване на безпилотни летателни апарати, след което да бъдат нанесени ракетни удари.

"Имаме разузнавателна информация, че руснаците подготвят нов масиран удар – с дронове за изтощаване на противовъздушната отбрана и с ракети. Те искат да се възползват от студеното време. Този удар може да се случи през следващите дни", заяви Зеленски, допълва Bulgaria ON AIR.

Призив към гражданите за бдителност

Украинският държавен глава призова гражданите да бъдат особено внимателни при обявяване на въздушна тревога и стриктно да спазват указанията на властите.

Той подчерта, че през зимните месеци Русия целенасочено атакува енергийна и гражданска инфраструктура, за да засили натиска върху населението.

"Моля всички да се грижат за себе си, за близките си и за нашата държава", добави Зеленски.

Предупреждението идва на фона на ракетния удар от нощта на 9 януари, когато руските сили изстреляха балистична ракета със среден обсег "Орешник" по Лвов – един от най-големите градове в Западна Украйна.

По време на посещението си в Загреб генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира ескалацията на атаките. Той заяви, че действията на Русия са част от опит да се сплаши Западът и да се ограничи военната и политическата подкрепа за Киев.

"Жестоката агресивна война на Русия продължава. Само миналата седмица видяхме използването на ракета "Орешник" в Лвов и продължаващите атаки срещу гражданска и енергийна инфраструктура. Русия се опитва да ни възпре от подкрепата за Украйна, но това няма да ни спре", заяви Рюте на съвместна пресконференция с хърватския премиер Андрей Пленкович.

По думите му НАТО и съюзниците остават ангажирани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана и с продължаването на военната и финансова помощ за страната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!