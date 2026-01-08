Зеленски: Русия поставя приоритет върху воденето на война през зимата

Кадър Youtube

Украйна се подготвя за засилени руски въздушни атаки на фона на тежка студена вълна, обхванала страната, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

"Разполагаме с информация, че тази нощ може да има нова масирана руска атака“, предупреди Зеленски във вечерното си видеообръщение към нацията от Киев, като призова гражданите да реагират на сигналите за въздушна тревога и да търсят убежище.

По думите му Русия поставя приоритет върху воденето на война през зимата вместо върху дипломацията, като нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна с балистични ракети, вместо да се ангажира с мирните усилия на Съединените щати.

Очаква се температурите в цяла Украйна да паднат под нулата от утре, като прогнозите показват температури до минус 10 градуса в Киев и северните райони. Студът допълнително натоварва вече сериозно повредените системи за електроснабдяване, отопление и водоснабдяване, посочва ДПА, цитирани от БТА.

Зеленски съобщи, че Днепропетровска област е преживяла най-тежкото прекъсване на електроснабдяването от близо четири години война след руски удари рано днес.

Той добави, че е обсъдил с министър-председателката Юлия Свириденко възможността за ограничаване на дейността на училища, офиси и други несъществени обекти през следващите две седмици.

Междувременно централният индустриален град Кривой Рог, където е роден Зеленски, отново бе ударен от руски ракетни атаки, съобщиха по-рано днес официални представители.

Кметът Олександър Вилкул заяви, че две балистични ракети са поразили жилищни сгради, като има пострадали, без да уточнява подробности. Според медийни информации няколко души са били ранени.

