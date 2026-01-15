Зеленски: Русия трябва да бъде подложена на натиск

Кадър Youtube

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на критиките от американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че Украйна никога не е била и няма да бъде пречка за мира, а масираните руски удари са доказателство за това. Държавният глава обяви това по време на вечерното си обръщение, съобщава Цензор.НЕТ.



Зеленски добави още, че днес е провел разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според него те са обсъдили нуждите от защита и укрепване на противовъздушната отбрана, увеличаване на приноса към програмата PURL, както и дипломатическата работа със САЩ.



"Украйна никога не е била и няма да бъде пречка за мира. Именно руските ракети, руските "Шахеди“ и опитът на Русия да унищожи Украйна са ясно доказателство, че Русия изобщо не се нуждае от споразумения“, подчертава украинският президент, цитиран от Фокус.



Зеленски добави, че руските удари са насочени именно към разбиване на украинския енергиен сектор, за да се постигне ''абсолютно страдание на народа на Украйна''.



"Когато украинците нямат ток в продължение на 20-30 часа заради Русия и когато руските удари са насочени към разбиване на нашия енергиен сектор и нашия народ, именно Русия трябва да бъде подложена на натиск. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна в това. Ще бъдем много по-активни в дипломатическата си работа - както публична и официална, така и непублична и неофициална“, обобщава Зеленски.



Припомняме, че на 15 януари Тръмп заяви, че Зеленски, а не руският президент Владимир Путин, възпрепятства сключването на потенциално мирно споразумение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!