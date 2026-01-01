Зеленски: Русия започва новата година с продължаване на войната

Кадър Ютуб

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че започва новата година с продължаване на войната, започнала през 2022 г. с нейното нашествие в Украйна, като ударите са били насочени към енергийната инфраструктура, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Русия умишлено започва новата година, като продължава войната, изстрелвайки над 200 дрона" през нощта на Нова година, посочи Зеленски в социалните мрежи. Той добави, че мишена на ударите са били обекти на енергийната инфраструктура.

