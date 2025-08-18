реклама

Зеленски: Руските удари по Украйна са цинични

18.08.2025 / 15:58 2

Булфото

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла "цинични удари" по територията на Украйна, включително срещу съоръжение за суров петрол, собственост на Азербайджан, предаде Ройтерс, цитиран от БТА. 

По-рано днес Зеленски пристигна във Вашингтон за срещата си с американския президент Доналд Тръмп, с когото ще обсъдят хода на войната Украйна. 

"Това бе демонстративен и циничен удар от страна на руските сили. Те са наясно, че днес във Вашингтон се провежда среща, на която ще се обсъжда края на войната", написа Зеленски в платформата "Екс". 

"Руският президент Владимир Путин ще извършва демонстративни убийства, за да поддържа натиска върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия. Именно затова търсим помощ, за да сложим край на убийствата", добави украинският президент. 

 

0
0
kris (преди 15 минути)
Рейтинг: 495221 | Одобрение: 90561
Току що чета : Тръмп е заявил на Зеленото, че няма да получи обратно Крим и Окрайна няма да влезе в НАТО.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 26 минути)
Рейтинг: 137556 | Одобрение: 15556
И това го казва наглеца кайто забрани със закон подписването на мир с Русия!!!:dizzy:Болест:devil:

