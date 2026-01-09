Зеленски: Руснаците се опитват да ударят колкото се може повече от нашите енергийни съоръжения

снимка Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" е бил "демонстративно" близо до границата на Украйна с Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Във вечерното си обръщението си Зеленски посочи, че балистичната ракета със среден обсег представлява заплаха за страни като Полша, Румъния и Унгария.

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди, че Русия е нанесла удар срещу Лвовска област в Западна Украйна с ракета "Орешник". ССУ подчерта в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.

Зеленски обвини Русия, че иска да унищожи градовете на Украйна чрез безпощадните си въздушни атаки, предаде ДПА, цитирани от БТА.

„Руснаците се възползват от времето, от студената вълна, и се опитват да ударят колкото се може повече от нашите енергийни съоръжения“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение от Киев.

Най-наскоро беше ударена столицата Киев, а преди това – Днипро, Запорожие, Кривой Рог и Одеса.

„Основната тактика на Русия е да се опита да блокира напълно градовете“, заяви Зеленски.

Той поиска всички градски администрации да бъдат подготвени и да защитят своите граждани. В градовете, които са подложени на атаки, електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението са в голяма степен прекъснати.

Атаките показват, че Москва не се интересува от дипломацията и от усилията мир на САЩ заяви Зеленски.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!