Зеленски: С Молдова се подкрепяме и заедно вървим към ЕС

Украйна е приключила необходимата работа и е готова да продължи по пътя си към членство в Европейския съюз.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в обръщение към Междуправителствената конференция на ЕС, съобщава агенция Укринформ.

"Това, което се случва днес – откриването на първия клъстър в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова – изпраща ясно послание, че напредъкът на Европа не може да бъде спрян. Работихме усилено, за да стигнем до този момент", каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че Украйна и Молдова са предприели важни стъпки заедно през последните години.

"Нашето добросъседство с Молдова е силно. Ние се подкрепяме взаимно и заедно вървим към ЕС. И заедно ще стигнем там", отбеляза той.

Зеленски заяви, че един от най-силните отговори, които Европа може да даде на атаките на Русия и продължаващите актове на агресия, е да ускори процеса на разширяване.

Украинският президент отбеляза, че често изглежда, че Украйна трябва да се бори по-усилено от другите, за да напредне по своя европейски път.

"Често ни се струва, че винаги трябва да се борим по-усилено от другите, за да напреднем по пътя си към ЕС. Украйна е заслужила правото да напредва по-бързо. И точно това е политическото решение, от което Европа се нуждае днес. Ние сме готови за отварянето на всички клъстъри. Извършихме работата си и всички в Европа знаят това. Затова нека пристъпим към отварянето на клъстърите без забавяне – оставащите пет клъстъра след днешното отваряне на първия“, заяви Зеленски.

Редактор "Екип на Петел",

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