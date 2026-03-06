Зеленски: Ще дам адреса на Орбан на ВСУ, Унгария: Това е смъртна заплаха

Кадър Фб

Напълно прекрачва всички граници фактът, че украинският президент Володимир Зеленски на практика заплаши премиера Виктор Орбан със смърт, но Унгария не може да бъде изнудвана, независимо как я заплашват, каза унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто, предава MTI.

Според министерството, Сиярто е съобщил на пресконференция преди публичния си форум в града, че украинският президент наскоро е заявил, че „техните войници ще посетят унгарския премиер, ако не позволим на Украйна да отнеме парите на европейския народ, включително на унгарския народ“.

„Това отива отвъд всякакви граници. Това е напълно нова ситуация, която се е развила в Европа, че президент на европейска държава заплашва да убие, да атентира премиера на държава членка на НАТО и ЕС. Унгария не може да бъде заплашвана, унгарският премиер не може да бъде заплашван“, подчерта той.

„Ние, унгарците, не можем да бъдем изнудвани. Без значение какво заплашва президентът Зеленски, няма да позволим парите на унгарския народ да бъдат отнесени в Украйна. Без значение как президентът Зеленски заплашва, няма да позволим Унгария да бъде въвлечена във война и без значение как, без значение колко долнопробно, крайпътно заплашва президентът Зеленски, ние няма да плащаме за тяхната война и не сме готови да плащаме два, три или четири пъти повече за енергия само заради тях“, добави той.

Сиярто спомена още, че украинският президент е съюзник на партията „Тиса“, тъй като партията „Тиса“ е член на Европейската народна партия, а членството в Европейската народна партия (ЕНП) е обусловено от проукраинска нагласа.

„Европейската народна партия е най-провоенното партийно семейство в Европейския парламент. Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер са двамата най-големи почитатели на Зеленски в Европа“, каза той.

Накрая Сиярто подчерта, че заплахите на Володимир Зеленски са доказателство за Украйна, за тези, които искат да въведат тази страна в Европейския съюз (ЕС), а също така са доказателство за партия „Тиса“, която е съюзник на Украйна тук в Унгария.

„Без значение как Зеленски заплашва, ние ще спечелим изборите, без значение как се намесва, Унгария ще остане суверенно национално правителство и те няма да се присъединят към Европейския съюз, няма да вземат парите ни и ние няма да участваме във войната им“, каза още Сиярто.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!