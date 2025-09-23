Зеленски: Ще говорим за това как да се сложи край на войната

Снимка: Президентство на Украйна, архив

Зеленски заяви след срещата си с Тръмп, че може да сподели "някои добри новини“ от фронта и продължи, че с американския президент ще говорят "за това как да се сложи край на войната“.

Началото на срещата на лидерите беше излъчено на живо. Зеленски благодари на Тръмп за подкрепата му и за пристигането на американско оръжие по механизма PURL - за сметка на други членове на НАТО, предава Фокус.

"През последните няколко месеца нашите военни са деокупирали 360 квадратни километра и са пленили около 1000 военнослужещи. Разбира се, ще проведем размяна. Благодарение на вашата помощ имаме тази възможност. Ще продължим, докато Русия не спре тази война - и се надявам, че ще я спре“, заяви на пресконференцията Зеленски.

Той продължи, че Украйна се надява на по-голям натиск и повече санкции срещу Русия.

"Напълно подкрепяме Вашата идея, г-н Президент, да се спре закупуването на руски петрол и газ от европейските страни“, отбеляза украинският президент.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!