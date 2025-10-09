Зеленски: Ще номинираме Тръмп за Нобел за мир, ако постигне прекратяване на огъня и в Украйна

снимка: МС

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа беше постигнато твърде късно, за да има Доналд Тръмп шанс да получи Нобеловата награда за мир тази година.

Това стана ясно от изявление на говорителя на Норвежкия Нобелов институт Ерик Аасхайм - ден преди обявяването на лауреата на най-престижната награда. Говорителят съобщи, че Нобеловият комитет е заседавал за последно по избора в понеделник.

Тръмп многократно даде да се разбере, че иска той да е нобелистът за мир, като твърди, че от началото на годината е прекратил или предотвратил 7 войни. Миналата седмица даже заяви, че ако не е той избраникът, това ще е голяма обида за Съединените щати.

Късно снощи Володимир Зеленски предложи да го номинира за Нобел за мир, ако успее да постигне прекратяване на огъня и в Украйна, предаде БНР.

Руската война там продължава с удари по украински енергийни обекти и железопътната инфраструктура. Украйна пък удря по петролни рафинерии и газопреработващи заводи.

По информация на украинския генерален щаб през нощта е поразен Коробковският газопреработвателен завод и диспечерската станция "Ефимовка" в руската Волгоградска област. Не се съобщава точно какви поражения са нанесени на двата обекта. Капацитетът на завода е 450 милиона кубически метра газ на година, а станцията обслужва няколко магистрални линии за транспортиране на петрол и петролни продукти с мощност 50 милиона тона годишно.

Зеленски съобщи, че по правителствени оценки серията от дронови и ракетни удари по руски енергийни обекти е довела до трайно намаляване на капацитета на Русия да рафинира петрол с между 13 и 20 процента. Освен дронове за ударите се използват и крилати ракети "Нептун" и "Фламинго" с обсег съответно 1000 и 3000 километра.

За руските ракетни и дронови баражи срещу Украйна Зеленски заяви, че Кремъл цели да създаде хаос и да подложи на психологически натиск украинците преди зимата- също както беше и през предишните 3 години на пълномащабната война.

Статистиката на украинския президент показва, че през последния месец Русия е обстрелвала 1550 пъти енергийни обекти главно в Чернигов, Суми и Полтава.

