Зеленски: Ще проведем среща на върха със съюзниците си на 6 януари във Франция

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с лидерите на съюзниците на Киев следващата седмица във Франция, докато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта се засилват.

Срещата на върха ще бъде предшествана от среща на съветниците по сигурността от съюзническите страни, написа Зеленски в социалните мрежи, добавяйки: „Планираме я за 3 януари в Украйна“, предаде БГНЕС.

„Малко след това ще се проведат дискусии на равнище лидери – срещите са необходими. Планираме ги за 6 януари във Франция“, пише още той.

