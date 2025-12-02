реклама

Зеленски: Страхувам се!

02.12.2025 / 23:20 2

кадър You Tube 

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се страхува, че Съединените американски щати могат да загубят интерес към украинския мирен процес, атова е една от целите на Русия, предава Breaking the news.

"Да, страхувам се. Ако някой от нашите съюзници е уморен, страхувам се“, заяви Зеленски, добавяйки, че целта на Русия е именно да намали интереса на САЩ към тази ситуация.

По-рано, по време на обръщението си към парламента на Ирландия, Зеленски заяви, че Украйна е по-близо до мира от всякога и посочи, че украинската делегация в момента е в Ирландия и е готова за по-нататъшни преговори, допълва Фокус. 

Той допълни още, че руският президент Владимир Путин обмисля как да "намери нови причини да не се прекрати войната“, тъй като уж не е успял да изпълни целите си в Украйна, и обяви, че разчита на "натиск от Съединените американски щати“ и други страни, за да подобри мирните преговори.

Опасенията на украинския президент идват на фона на днешното изказване на Доналд Тръмп, в което американският президент обяви, че САЩ прекратяват всякакво финансиране на войната в Украйна.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 159259 | Одобрение: 17509
https://youtube.com/shorts/n1IctBdmHkg?si=-TvoEeIALnuFmwsD
3
1
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 540641 | Одобрение: 101241
Страхувай се за живота си, убиец гаден на окраинския народ !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

