Зеленски: Страхувам се!

кадър You Tube

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се страхува, че Съединените американски щати могат да загубят интерес към украинския мирен процес, атова е една от целите на Русия, предава Breaking the news.



"Да, страхувам се. Ако някой от нашите съюзници е уморен, страхувам се“, заяви Зеленски, добавяйки, че целта на Русия е именно да намали интереса на САЩ към тази ситуация.



По-рано, по време на обръщението си към парламента на Ирландия, Зеленски заяви, че Украйна е по-близо до мира от всякога и посочи, че украинската делегация в момента е в Ирландия и е готова за по-нататъшни преговори, допълва Фокус.



Той допълни още, че руският президент Владимир Путин обмисля как да "намери нови причини да не се прекрати войната“, тъй като уж не е успял да изпълни целите си в Украйна, и обяви, че разчита на "натиск от Съединените американски щати“ и други страни, за да подобри мирните преговори.



Опасенията на украинския президент идват на фона на днешното изказване на Доналд Тръмп, в което американският президент обяви, че САЩ прекратяват всякакво финансиране на войната в Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!