Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след последните събития американският президент Доналд Тръмп му вярва повече, отколкото на руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, като цитира негово изявление на брифинг в Ню Йорк след среща с американския му колега, пише БТА.

Зеленски отбеляза, че Тръмп преди това е поддържал определени отношения и диалог с Путин и в резултат на това е вярвал на информацията, която Путин е споделял с него за Украйна, включително твърденията, че Русия скоро ще окупира целия Донбас или дори части от Украйна, които все още са под контрола на Киев. Според Зеленски, по време на телефонните им разговори или срещи Тръмп понякога повтарял тези твърдения и казвал, че трябва да се направи нещо по въпроса.

Зеленски обаче обясни, че с течение на времето Тръмп е осъзнал, че информацията, която получава от Путин, е далеч от реалната ситуация на бойното поле и далеч от истината. Зеленски каза, че сега Тръмп му вярва повече.

Като пример той посочи украинската контраофанзива край Добропилия през септември, при която украинските защитници са успели да освободят около 360 квадратни километра земя. Той подчерта, че проблемът не е само в броя на възвърнатите квадратни километри, а по-скоро в разпространяваната от Русия версия, като посочи, че победите не могат да се представят като загуби.

Според Зеленски, това е оказало известно влияние върху партньорите на Украйна.

Украинският президент изрази увереност, че американският президент Доналд Тръмп може да промени хода на водената от Русия война срещу Украйна. Вашингтон е готов да предоставят гаранции за сигурност след края на войната, добави той пред медиите след разговора си с американския президент в рамките на Общото събрание на ООН.

"Тръмп сам по себе си променя играта", заяви Зеленски. Той подчерта, че в света има малко международни играчи, способни да направят това, но американският президент е един от тези, които наистина имат такова влияние.

Зеленски посочи и потенциалната роля на китайския лидер Си Цзинпин. Той обаче заяви, че не вижда никакво желание от страна на Китай да сложи край на войната. "Те не се интересуват. Наистина не знам защо", отбеляза той.

По тази причина, продължи Зеленски, той разглежда Тръмп като истинския играч, който може да спре войната.

Украинският президент също така отбеляза, че администрацията на САЩ се стреми да гарантира, че натискът върху Русия и подкрепящите я страни се упражнява успоредно с Европа. Той обаче отбеляза, че поради сложните процеси на вземане на решения в Европа, нещата понякога се движат по-бавно, поради което Украйна призовава САЩ да продължи напред, без да чака Брюксел.

"САЩ определено могат да предприемат силни мерки сами и ние много бихме искали да видим това", заяви Зеленски, добавяйки, че е обсъдил този въпрос по време на срещата си с Тръмп.

Той даде положителна оценка на разговора с американския президент, определяйки го като "добра дискусия". Зеленски подчерта, че Тръмп е реагирал положително на всичко, споделено от украинската страна, включително подходите на Киев за установяване на мир.

