Снимка Пиксабей

Атаките срещу петролни рафинерии в Русия са част от стратегия за унищожаване на ресурсите, които подхранват войната срещу Украйна. Киев се разграничава принципно от Руската федерация, тъй като нанася удари не по мирното население, а изключително по обекти, които финансират и поддържат руската военна машина.

Това каза украинският президент Володимир Зеленски в свое изявление, в което обясни защо именно руските рафинерии са се превърнали в една от ключовите цели за украинските атаки, пише novini.bg.

В момента Украйна продължава да развива собствения си отбранителен капацитет, включително далекобойни оръжия и балистични системи. Най-новите украински разработки вече демонстрират резултати, които доскоро изглеждаха недостижими.

Като пример Зеленски посочи разстоянието до петролната рафинерия в Омск – около 2884 километра. Военните способности на страната вече позволяват поразяването на вражески цели на такава дистанция, като украинските атаки се различават коренно от руската тактика, пише novini.bg.

„За разлика от Русия, която воюва с жилищни сгради, училища и храмове, Украйна нанася удари по спонсорите на Владимир Путин в тази война и по инструментите, които му помагат да убива хора. Вече няма координати на територията на злото, които да са недосегаеми за украинското правосъдие“, заяви Зеленски.

Украинските сили вече са нанесли удари по десетки руски петролни рафинерии, танкери от така наречения „сенчест флот“ и други обекти от военната инфраструктура на Руската федерация. Към момента Украйна е способна да използва до петстотин дрона на ден.

Въпреки това основната цел на украинските операции не е унищожаването на руската икономика само по себе си, а постигането на мир и премахването на заплахата за Украйна.

„За нас е ценен резултатът, а не патосът или сравненията. Нашата главна цел не е Русия без бензин, а Украйна без Русия. Украйна без война, Украйна с Европа, и Украйна и Европа без московската заплаха“, подчерта президентът.

Държавният глава отбеляза, че отбранително-промишленият комплекс е увеличил значително производството на безпилотни апарати. Ако преди целта е била производството на един милион дрона годишно, сега този показател вече е достигнал 10 милиона, а в бъдеще, съвместно с международни партньори, се планира той да бъде увеличен до 20 милиона.

Президентът също така благодари на съюзниците за военната помощ, като отбеляза, че тя укрепва общата сигурност на Европа и Украйна.

Напоследък стопанинът на Кремъл Владимир Путин започна да се сблъсква с нарастващ натиск заради войната, която започна и води в Украйна. Този натиск се засилва както във военно, така и в икономическо и политическо отношение, като в днешните реалности е много по-трудно да бъде овладян, отколкото в първите години на пълномащабното нашествие.

По-рано беше съобщено, че украинските „далекобойни санкции“ продължават да засилват натиска върху горивно-енергийния сектор на Русия. Системните удари по петролната инфраструктура на страната-агресор вече оказват влияние върху вътрешния пазар на горива.

Редактор "Екип на Петел",

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