Зеленски: Украинската дипломация трябва да накара съюзниците да изпълняват споразуменията за доставки на оръжие по-бързо

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Подготвям промени в дипломатическите усилия на Украйна. Нуждаем се от ново ниво на сътрудничество с нашите партньори, за да гарантираме, че споразуменията за доставки на оръжие се изпълняват“, заяви Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

„Споразуменията, постигнати от националните лидери, трябва да се изпълняват много по-бързо и цялостно“, добави той, като посочи, че това важи и за сътрудничеството със САЩ по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot).

Редактор "Екип на Петел",

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