Зеленски: Украйна има споразумения за доставка на 150 бойни самолета Gripen и 100 Rafale

Украйна е договорила доставката на общо 250 нови бойни самолета - 150 шведски машини Gripen и 100 френски изтребителя Rafale.

Новината съобщи президентът Володимир Зеленски по време на среща в Киевския авиационен институт, като той подчерта, че модернизацията на военновъздушните сили е сред ключовите приоритети на държавата.

"Украйна има споразумения за доставка на 150 бойни самолета Gripen и 100 Rafale. Това са най-добрите самолети, според нас, в света", обяви той, отбелязвайки, че това са напълно нови самолети.

Зеленски добави, че предоставянето на съответните самолети от партньори би трябвало значително да засили възможностите на украинската авиация, предаде "Фокус".

