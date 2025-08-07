Зеленски: Украйна не се страхува от срещи

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на украинския държавен глава, направено след разговор с германския канцлер Фридрих Мерц.

"Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руската страна", подчерта Зеленски.

Германският канцлер Фридрих Мерц проведе днес телефонен разговор със Зеленски, за да обсъди с него развитието на ситуацията, след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин и двамата разговаряха за войната в Украйна, съобщи говорител на канцлерството. "Двамата се споразумяха да поддържат тесни контакти с европейските партньори и САЩ", добави той.

Мерц е уверил Зеленски в продължаването на германската подкрепа.

Не се съобщават други подробности, но разговорът се състоя преди срещата между Путин и Доналд Тръмп, която вероятно ще се състои през идните дни, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.

