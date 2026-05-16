Зеленски: Украйна подготвя нови санкции срещу Русия

Снимка: president.gov.ua

Президентът на Украйна се закани на Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел среща с ръководителите на Генералния щаб на украинската армия, военното разузнаване, външното разузнаване и Службата за сигурност на Украйна, на която са били обсъдени нови „санкции“ срещу Русия, очаквани руски удари и ролята на Беларус във войната.



В публикация в „Телеграм“ Зеленски заяви, че Киев подготвя дългосрочни „санкции“ – така украинският лидер нарича далекобойните удари срещу Русия – в отговор на продължаващите атаки срещу украински градове и населени места.



„Определяме целите за по-нататъшните ни дългосрочни санкции срещу Русия заради тази война и атаките срещу нашите градове и села. Украйна няма да позволи на агресора да игнорира нито една от тези атаки, които отнемат живота на нашите хора“, написа Зеленски.



Изявлението идва след масирана руска атака срещу Киев на 14 май, при която според последните данни са били използвани рекорден брой ракети и дронове, а загиналите са 24 души.



Междувременно украински удар по руския град Рязан, където се намира голяма нефтена рафинерия, е отнел живота на четирима души. Генералният щаб на украинските въоръжени сили потвърди участие в атаката, пише moreto.net.



Зеленски заяви още, че Украйна „справедливо нанася удари по руската петролна индустрия, военното производство и онези лица, които пряко извършват военни престъпления“.



Украинският президент каза също, че военното разузнаване е получило документи, според които Русия подготвя нови ракетни и безпилотни удари срещу Украйна, включително срещу „центрове за вземане на решения“.



„Сред тях, по-специално, са близо две дузини политически центрове и военни бази. Разбира се, взехме предвид тази информация. Но е важно да се отбележи специално за руското ръководство, че Украйна не е Русия и, за разлика от страната агресор, където има явен автор на тази война и дългогодишен антураж, който ги държи откъснати от реалността, защитата на Украйна произтича от готовността на украинския народ да се бори за своята независимост и собствена държава“, отбеляза Зеленски.



По думите му Киев следи и „руските опити да въвлече Беларус по-дълбоко във войната срещу Украйна“.



Зеленски твърди, че Украйна разполага с информация за контактите между Москва и беларуския лидер Александър Лукашенко, както и за възможни операции от беларуска територия към Украйна или към страна членка на НАТО.

