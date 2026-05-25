Зеленски: Украйна постигна малък напредък в преговорите със САЩ за системи за противоракетна отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е постигнала малък напредък в преговорите със САЩ за разширяване на производството на системи за противоракетна отбрана и че работи с Европа за решаването на този въпрос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„За съжаление от дълго време няма напредък с Америка по отношение на разширяването на производството на противобалистични ракети“, каза той. „Опитваме се да ускорим тази работа в Европа, с производството на наши собствени противобалистични системи на континента в достатъчни количества“, заяви той.

Зеленски благодари френския президент Еманюел Макрон за ролята му в разработването на подобни системи и заяви, че Европа е изиграла ключова роля в предоставянето на финансова помощ на Украйна за закупуване на оръжия.

„Европа ни помага финансово. Но е необходимо и лидерството на САЩ. Днес е много, много важно да се каже това“, каза той.

Украйна е благодарна за опита на САЩ, добави той, като подчерта, че е „много важно да има резултати. Същото се отнася и за дипломацията. Очакваме нови дипломатически мерки с представители на президента на САЩ.“

Дипломатическите инициативи, водени от САЩ, насочени към постигане на уреждане на повече от четиригодишната война между Украйна и Русия, са в застой, като по-голямо внимание се насочва към войната с Иран.

Зеленски заяви миналата седмица, че очаква нови предложения от САЩ за това как да се придвижат разговорите напред.

