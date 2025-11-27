Зеленски: Украйна ще стои здраво стъпила на крака

Кадър You Tube

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че делегация от страната му и такава от САЩ ще се срещнат тези дни, за да обсъдят формулата, дискутирана в Женева, за да се стигне до мир и да се предоставят гаранции за сигурност на Киев, предаде Ройтерс.

„Нашият екип ще се срещне с американските представители в края на седмицата, за да продължат да сближават точките, които получихме в резултат на преговорите в Женева във форма, която да ни поведе по пътя към мира и гаранциите за сигурност“, заяви Зеленски по време на вечерното си видеообръщение.

„Ще се състои среща на делегациите. Украинската ще бъде добре подготвена и фокусирана върху смислена работа“, допълни той, предава Бтв.

Украинският президент заяви, че идната седмица ще се състои допълнителни преговори между двете делегации с негово участие, но не предостави допълнителни детайли.

„Подготвяме солидна основа за подобни преговори. Украйна ще стои здраво стъпила на крака. Винаги ще стои“, увери той.

Междувременно Укринформ съобщава, че в района на град Гуляйполе руските сили са екзекутирали петима украински военни, които са били пленени и не са можели да се отбраняват.

Тази сутрин „на Гуляйполското направление в Запорожка област руските военни хладнокръвно застреляха нашите защитници, които бяха в плен“, пише в заявление на главната прокуратура на Украйна.

Запорожката областна прокуратура образува досъдебно производство за нарушаване на законите и обичаите на войната, съчетано с умишлено убийство. Главната прокуратура подчерта, че умишленото убийство на военнопленници е грубо нарушение на Женевските конвенции и тежко международно престъпление.

