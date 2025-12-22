Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за противовъздушна отбрана

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че актуалната задача е да се организира реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Държавният глава заяви това в реч по време на тържествено събитие по повод Деня на дипломатическите служители, уточнява украинската новинарска агенция.

"Украйна трябва да запази лидерството си в Европа по отношение на качеството и обема на производството на оръжие. Трябва да запишем още едно историческо постижение за Украйна – да организираме реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна, или съвместно с нашите стратегически партньори. Това е, което ще промени баланса на силите в нашия регион. Това е изключително трудна задача, стратегическа задача. В името на Украйна тя трябва да бъде изпълнена“, заяви Зеленски пред дипломатите.

Той поясни, че Украйна вече работи по създаването на свои собствени системи за противовъздушна отбрана.

"Тук всичко зависи от техническите възможности на нашите специалисти – колко бързо могат да постигнат това. Системи за противовъздушна отбрана обаче не се създават бързо. Все пак сме близо до постигането на съответните резултати“, каза президентът.

Той добави и че Украйна ще продължи да работи по договори, които предвиждат доставка на системи за противовъздушна отбрана от партньорите си посредством различни програми.

На 20 декември президентът Зеленски заяви, че украинските партньори са започнали да "задържат“ ракети, предназначени за украинските системи за противовъздушна отбрана. Той посочи като причина за тази ситуация заплахата, която идва от Русия за западните страни, а именно - безпилотните летателни апарати, които навлизат неправомерно във въздушните пространства на много европейски държави.

