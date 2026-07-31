Зеленски: Украйна загуби във войната около 50 000 военнослужещи

Кадър Ютуб

Президентът Володимир Зеленски разкри данни за украинските загуби във войната, като посочи, че загиналите са около 50 000, а ранените – 400 000 души.

Това стана ясно от интервю на Зеленски за американския телевизионен канал "Фокснюз", водено от Брет Байер, пише novini.bg

„Съжалявам, честно казано, не искам да бъда твърде откровен по тази тема, защото руснаците ще разберат какво се случва с нашата армия. И така, имаме около 50 000 загинали военни и около 400 000 ранени. Има и голям брой безследно изчезнали“, заяви украинският президент.

В отговор на въпрос за руските загуби в сравнение с украинските, Зеленски заяви: „Те имат 1 600 000 загуби и около 700 000 убити“.

Запитан дали Украйна печели войната в момента, държавният глава отговори:

„В реалната ситуация на бойното поле е важно, че инициативата не е в ръцете на Русия. Ние не губим, а те не печелят.“

По време на разговора Зеленски също така отбеляза, че вижда връзка между конфликта на САЩ с Иран и руско-украинската война, въпреки че не е обсъждал този въпрос с американския президент. Според него Русия е предоставила на Иран дронове за атаки срещу страни от Близкия изток и Израел, както и сателитни изображения с местоположението на американски бази в региона.

„Русия е много щастлива, знаем от разузнаването, че са много щастливи, че войната в Близкия изток не е приключила. Защо? Защото разбират, че докато Съединените щати участват в тази война, те не могат да помагат на Украйна на същото ниво, както преди. Например със системите „Пейтриът“, каза президентът.

През февруари Зеленски вече беше обявил официално, че броят на загиналите украински военни на бойното поле е 55 000. Тогава президентът отбеляза, че значителен брой защитници се водят за безследно изчезнали.

В интервю за NBC през февруари 2025 г. Зеленски заяви, че над 46 000 украински военни са загинали по време на пълномащабната война с Русия, а още десетки хиляди са изчезнали безследно или са в плен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!