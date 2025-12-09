реклама

Зеленски: Винаги съм готов за избори

09.12.2025 / 17:57 2

Кадър Youtube

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов за избори, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.

В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос.

По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна.

 

kjk (преди 21 минути)
Рейтинг: 161005 | Одобрение: 17700
Кои фирми ще въстановяват Украйна, Руски и американски или европейски,това ще е цената на мира???;):errm:Усмивка А войната е ясна, върви към края си!!!;):errm:Ангелче
kris (преди 32 минути)
Рейтинг: 543768 | Одобрение: 101918
А с чеиза готов ли си ? Защото в затвора булка ще бъдеш....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

