Зеленски: Винаги съм готов за избори
Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов за избори, предаде АНСА, цитирана от БТА.
Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.
В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос.
По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна.
