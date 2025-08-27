реклама

Зеленски: Време е да се организират преговори за приоритетите и сроковете за гаранциите за сигурност

27.08.2025 / 13:24 2

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Военни командири, министри на отбраната и съветници по сигурността – подготвяме компонентите на бъдещата сигурност на различни нива. Ускоряваме процеса по уточняване на детайлите", написа Зеленски в "Екс". 

Също така, президентът на Украйна каза, че заради руските атаки тази нощ над 100 000 потребители в три области са останали без ток. 

"За жалост, бяха поразени енергийни съоръжения. Атаката доведе до спиране на електроснабдяването в Полтавска, Сумска и Черниговска област", добави той.

 

1
0
kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 499284 | Одобрение: 91524
Дошъл е моментът Зеленото да чупи нанякъде, за да има най-после мир в тази разбита държава.....То е единствената причина кървавите боеве да продължават.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
kjk (преди 36 минути)
Рейтинг: 139966 | Одобрение: 15746
През 24г стана ясно, че в Украйна западът не може да победи Русия военно и никой вече не може да игнорира това.;)НамусенАнгелче А през 25г стана ясно,че запада ще загуби и  има опасност от колапс на Украйна .Намусен:errm:;) А икономически се оказа, че Индия и Китай пратиха САЩ на кучето под опашката и сега срещу САЩ,освен Русия се включиха Индия и Китай!!!НамусенУсмивкаУхилен

