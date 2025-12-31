реклама

Зеленски: Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем

31.12.2025 / 19:47 0

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави украинците с настъпващата Нова година.

Зеленски отправи поздравленията си във фейсбук, съобщава агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Още една година отминава, белязана от много усилия, отдаденост и упоритост, от принципността и ежедневните усилия на украинците", написа Зеленски.

Според него тази година беше възможна благодарение на украинските защитници – тези, които се бориха не само за Украйна, но и за всички, които ценят свободата и достойнството.

"Заедно вървим напред с това, което ни дава сили: опит и памет, думите за принадлежност, надежда и вяра. Носим със себе си способността за колективни действия и нашата човечност – това, което устоява на всички препятствия. Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем. Честита Нова година, скъпи украинци!", каза Зеленски.

0
0
kris (преди 26 секунди)
Рейтинг: 554157 | Одобрение: 104687
А ако не беше там тази зелена опърдяна торба нямаше да има война.....! Ето какво пише Уол Стрийт Джърнал в собствено разследване....Още април 2022 предложенията на Русия за мир са били : Неутралитет на Окрайна което означава, че може  да влезе в ЕС, но не и в НАТО....Ограничаване военната сила на окраинската армия и недопускане на чужди военни системи, като нападателни ракети например.....Руски контрол над Донбас и Крим, а останалата част от Окрайна си остава непроменена.....Документът от 17 страници е публикуван.....А сега Зеленото искало честни условия за мир.....Бой до дупка докато ти окапят зъбите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

