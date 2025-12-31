Зеленски: Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави украинците с настъпващата Нова година.

Зеленски отправи поздравленията си във фейсбук, съобщава агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Още една година отминава, белязана от много усилия, отдаденост и упоритост, от принципността и ежедневните усилия на украинците", написа Зеленски.

Според него тази година беше възможна благодарение на украинските защитници – тези, които се бориха не само за Украйна, но и за всички, които ценят свободата и достойнството.

"Заедно вървим напред с това, което ни дава сили: опит и памет, думите за принадлежност, надежда и вяра. Носим със себе си способността за колективни действия и нашата човечност – това, което устоява на всички препятствия. Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем. Честита Нова година, скъпи украинци!", каза Зеленски.

