Зеленски: За нов министър на отбраната на Украйна предложих Михайло Федоров

Снимка: Фейсбук

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че настоящият ръководител на министерството на цифровата трансформация Михайло Федоров ще стане нов министър на отбраната на Украйна. Зеленски съобщи това във вечерното си обръщение, предадоха световните агенции и украинската агенция УНИАН.

„За нов министър на отбраната на Украйна предложих Михайло Федоров. Михайло задълбочено се занимава с въпросите, свързани с дроновете, работи много резултатно по дигитализацията на държавните услуги и процеси. Заедно с всички наши военни, с военното командване, заедно с националните производители на оръжие и партньорите на Украйна е необходимо в сферата на отбраната да се реализират такива промени, които ще бъдат от полза. На Денис Шмигал предложих да оглави друго направление в държавната работа. Скоро ще има и други кадрови решения в институциите“, заяви президентът, цитиран от УНИАН и БТА.

По неговите думи, скоро ще бъде обявен и новият ръководител на Службата за външно разузнаване, след като досегашният й ръководител Олег Ивашченко оглави военното разузнаване, а шефът на военното разузнаване Кирило Буданов стана нов началник на канцеларията на Зеленски.

„Днес беше подет съществен вътрешен рестарт, като промените са насочени към това Украйна да бъде по-устойчива. През изминалата година държавните институции показаха както добри резултати, които трябва да бъдат засилени, така и проблеми, които не бива да се пренасят в новата година“, добави украинският лидер.

Федоров ще бъде най-младият министър в украинското правителство. Той е само на 34 години.

