Зеленски: Заемът от 90 млрд. евро от ЕС наистина укрепва отбраната на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на ЕС за заема от 90 млрд. евро, предназначен да покрие предстоящия бюджетен дефицит на страната.

Зеленски заяви, че той „наистина укрепва“ отбраната на Киев, посочва БГНЕС.

„Това е значителна подкрепа, която наистина укрепва нашата устойчивост“, написа украинският държавен глава в X, цитиран от АФП.

„Важно е руските активи да останат блокирани и Украйна да получи финансова гаранция за сигурност за следващите години“, продължи той.

По-рано днес лидерите на ЕС постигнаха споразумение да предоставят на Украйна заема в размер на 90 милиарда евро, но не успяха да се договорят за използването на замразените руски активи за осигуряване на средствата.

Споразумението, което беше постигнато след повече от ден преговори на срещата на върха в Брюксел, дава на Киев така необходимата финансова подкрепа в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бързо споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

„Имаме споразумение. Решението да се предостави подкрепа от 90 милиарда евро на Украйна за 2026-27 г. е одобрено. Поехме ангажимент и го изпълнихме“, написа в X председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

След като трескаво търсеха решение, лидерите на ЕС се споразумяха заемът да бъде обезпечен с общия бюджет на блока.

Първият вариант, който беше обсъден, беше да се използват около 200 милиарда евро от активите на руската централна банка, замразени в ЕС, за да се генерира заем за Киев. Този план обаче пропадна, след като Белгия, където се намира по-голямата част от активите, поиска гаранции за поделяне на отговорността, което се оказа прекалено много за другите страни.

Германският канцлер Фридрих Мерц настояваше за плана с активите, но все пак заяви, че окончателното решение за заема „изпраща ясен сигнал“ към руския президент Владимир Путин.

