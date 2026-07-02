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Зеленски: Зетят на Тръмп преговаря с Украйна

02.07.2026 / 17:50 2

Снимка: president.gov.ua  

Главният украински преговарящ Рустем Умеров и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър са провели разговори през последните два дни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

Говорейки на едно от местата, засегнати от опустошителната руска атака срещу Киев, докато спасителите претърсваха развалините, Зеленски заяви, че все още се надява Къшнър и пратеникът Стив Уиткоф да посетят Украйна, въпреки че подкрепяните от САЩ мирни усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци.

Зеленски добави, че се надява да се срещне с Тръмп в рамките на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара следващата седмица, съобщи БТА.

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Коментари
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уйчо (преди 21 секунди)
Рейтинг: 133889 | Одобрение: 9194
то с уста пълна с лайна, както сам си пожелел, какви умнотии можеш да изплещиш
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Горан (преди 11 минути)
Рейтинг: 16106 | Одобрение: -5749
говори се че зеленски е сигурен че крим ще го вземат до месец-два и има апетит да навлезе в русия и да чопне парче от руската баница , подмосковието е почти вече украинско, американците толкова са се стреснали че веднага са довтасали да го уговарят зеленски да се задоволи само с крим, ама апетита нали идва с яденето и след като вижда че русия е на път да стане просия и иска по голям пай, сега вече всичко е в ръцете на преговори, а диктаторчето путкин е пътник
да ама не
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cron1 (преди 22 минути)
Рейтинг: 160068 | Одобрение: -23207
Щом преговарящият е ЕВРЕИН, СТАВА ВЪПРОС ЗА МНОГО ПАРИ!!!
Марио Кроненберг

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