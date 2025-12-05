Зеленски благодари на Доналд и Мелания Тръмп за връщането на украински деца

Булфото

Украинският президент Володимир Зеленски благодари в петък на президента на Съединените щати Доналд Тръмп и на първата дама Мелания Тръмп за усилията им за връщане на украинските деца от руски плен.

В публикация в социалната медийна платформа "X", Зеленски цитира публикация на инициативата "Върнете децата на Украйна", твърдейки, че "хиляди наши деца все още трябва да бъдат върнати".

Той благодари на Доналд и Мелания Тръмп за "постоянното им внимание към този важен въпрос", както и на Сената на САЩ, където се проведе среща по въпроса през последните дни.

Зеленски подчерта, че Украйна разчита на "широка международна подкрепа" за инициативата.

По-рано тази година първата дама заяви, че поддържа връзка с руския президент Владимир Путин и работи активно с него за разрешаване на въпроса за връщането на заловените украински деца. През октомври тя отбеляза, че е осигурила открита линия за комуникация с Путин и че някои деца са били върнати при семействата си, а други ще бъдат събрани отново скоро с техните семейства.

Още седем украински деца са върнати от Русия при семействата им като добре дошъл знак за сътрудничество между страните, заяви вчера първата дама на САЩ Мелания Тръмп, след като ден по-рано съпругът ѝ Доналд Тръмп отбеляза, че пътят към мир е неясен, предаде Ройтерс.

Първата дама е направила репатрирането на украински деца от Русия приоритет, като същевременно президентът Доналд Тръмп се стреми да сложи край на конфликта в Украйна.

Последното връщане на деца включва шест момчета и едно момиче, съобщиха от нейния офис.

"Приветствам лидерството и упоритата дипломация на Русия и Украйна в стремежа към събиране на деца с техните семейства. Надявам се, че в крайна сметка нашите колективни усилия ще доведат до по-широка регионална стабилност", посочи Мелания Тръмп.

Киев обвинява Москва в отвличането на най-малко 19 000 нейни деца в Русия или на окупирана от Русия територия без съгласието на семейството или настойниците след началото на войната през февруари 2022 г., предаде БНР.

