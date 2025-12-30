Зеленски е избрал вече заместник на Ермак

Кадър Youtube

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е избрал заместник на Андрей Ермак за поста ръководител на президентския офис, пише РБК-Украйна.

Фокус припомня, че Ермак беше замесен в корупционен скандал в енергийния сектор на Украйна и свързан най-вече с компанията "Енергоатом". На 10 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) проведоха операция "Мидас“.

Главният фигурант стана бизнесменът и съратник на Зеленски Тимур Миндич. В резултат на това бяха уволнени министърът на правосъдието Херман Галущенко и министърът на енергетиката Светлана Гринчук. А на 28 ноември подаде оставка и Ермак.

"Взех решение за ръководителя на офиса на президента на Украйна. Информацията ще дойде малко по-късно. Що се отнася до ръководителите на RMA, ще има промени в началото на годината, непосредствено в началото на годината", каза Зеленски.

