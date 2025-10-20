реклама

Зеленски готов да се присъедини към преговорите между Тръмп и Путин

20.10.2025 / 20:12 3

Снимка: Фейсбук 

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че би бил готов да се присъедини към предложената среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Унгария, ако бъде поканен, съобщава BBC.

Срещата между лидерите на САЩ и Русия бе обявена миналата седмица, като целта е обсъждане на войната в Украйна. Зеленски уточни пред репортери:

„Ако поканата е във формат, в който се срещаме като трима или, както се нарича, совалкова дипломация... тогава в един или друг формат ще се съгласим.“,

По време на срещата си с Тръмп в Белия дом миналия петък Зеленски определи разговорите като откровени, но призна, че има големи области на разногласия. Той подчерта, че основната му цел е справедлив мир, а не бърз мир.

Украинският президент критикува предложеното място за преговорите – Будапеща, като заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан не може да осигури баланс или полза за Украйна.

Според медийни съобщения срещата е била напрегната, като американската страна е настоявала Украйна да приеме условията на Русия за прекратяване на конфликта. Зеленски се надяваше да получи от САЩ ракети „Томахоук“ за удари по територията на Русия, но не е успял да ги осигури.

Тръмп посочи, че срещата в Будапеща може да се проведе по трима или поотделно, с цел да е удобна за всички участници. Американският президент също така продължава да оказва натиск върху НАТО, Китай и Индия да спрат покупките на руски петрол, за да увеличи икономическия натиск върху Москва, предаде морето.нет.

 

0
0
kris (преди 36 минути)
Рейтинг: 520858 | Одобрение: 96493
....ако бъде поканен ! Ама не е поканен и му беше казано, че ще дава територии....Конфликтът ще бъде замразен и кой, колко е взел....Това е Соломоновското решение....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 41 минути)
Рейтинг: 148939 | Одобрение: 16564
 Наркомана разбра,че  никога няма да получи тези ракети,защото руснаците ще ги свалят и хамериканците ще се изложат пред света!!! ;):errm:Намусен
0
0
cron1 (преди 44 минути)
Рейтинг: 127562 | Одобрение: -17168
Зеленият е винаги готов, но няма да го поканят... А всъщност е прав - не може да се сключва примирие, без негово участие! :'(:errm:Гняв
Марио Кроненберг

