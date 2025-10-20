Зеленски готов да се присъедини към преговорите между Тръмп и Путин

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че би бил готов да се присъедини към предложената среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Унгария, ако бъде поканен, съобщава BBC.



Срещата между лидерите на САЩ и Русия бе обявена миналата седмица, като целта е обсъждане на войната в Украйна. Зеленски уточни пред репортери:



„Ако поканата е във формат, в който се срещаме като трима или, както се нарича, совалкова дипломация... тогава в един или друг формат ще се съгласим.“,



По време на срещата си с Тръмп в Белия дом миналия петък Зеленски определи разговорите като откровени, но призна, че има големи области на разногласия. Той подчерта, че основната му цел е справедлив мир, а не бърз мир.



Украинският президент критикува предложеното място за преговорите – Будапеща, като заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан не може да осигури баланс или полза за Украйна.



Според медийни съобщения срещата е била напрегната, като американската страна е настоявала Украйна да приеме условията на Русия за прекратяване на конфликта. Зеленски се надяваше да получи от САЩ ракети „Томахоук“ за удари по територията на Русия, но не е успял да ги осигури.



Тръмп посочи, че срещата в Будапеща може да се проведе по трима или поотделно, с цел да е удобна за всички участници. Американският президент също така продължава да оказва натиск върху НАТО, Китай и Индия да спрат покупките на руски петрол, за да увеличи икономическия натиск върху Москва, предаде морето.нет.

