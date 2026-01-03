Зеленски и Стармър обсъдиха замразените средства от Челси в подкрепа на Украйна

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел продуктивен разговор с британския премиер Киър Стармър, фокусирайки се върху дипломатическата координация и как да се осигури справедливост на фона на продължаващата война на Русия, предаде БНР.

"Обсъдихме подробностите по подготовката за среща на ниво лидери, която ще се проведе скоро. Съветниците по националната сигурност също работят много продуктивно – днес е активен ден, с 18 участници от Европа, ангажирани в съвместна работа. Координираме се и с американската страна", написа Зеленски в социалната медийна платформа "Х" и добави:

"Обсъдих с Киър и необходимостта от справедливо решение относно замразените приходи от продажбата на Челси – 2,5 милиарда паунда, които могат и трябва значително да помогнат за защитата на човешки живот и да подкрепят възстановяването на Украйна след всички руски удари".

Украинският лидер благодари на Стармър за неговото лидерство и подкрепата на Обединеното кралство за Украйна.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!