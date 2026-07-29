Зеленски и Тръмп обсъдиха производство на ракети "Пейтриът" в Украйна

кадър: Ютуб

Украинският президент Володимир Зеленски определи като „добра“ срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, по време на която двамата са обсъдили възможността Украйна да произвежда по лиценз прехващачи за системите „Пейтриът“ - ключови за противовъздушната отбрана на страната.

„Президентът и аз обсъдихме лицензи за производство на прехващачи за „Пейтриът“ и други идеи, които биха могли да помогнат“, написа Зеленски в социалната мрежа X след близо едночасовата среща при закрити врата в Овалния кабинет, предаде БГНЕС.

Още в началото на юли Доналд Тръмп заяви, че е готов да разреши на Украйна да произвежда тези ракети земя-въздух. Срещата се състоя на фона на засилващите се руски удари срещу украинската територия.

Преди разговорите Зеленски подчерта, че негов „абсолютен приоритет“ е защитата срещу балистични ракети.

По данни на ООН юни е бил най-смъртоносният месец за украинските цивилни от април 2022 г. насам, след като Русия увеличи използването на балистични ракети, които са особено трудни за прехващане.

Американските системи „Пейтриът“ са единствените, способни да свалят този тип ракети, но Украйна изпитва остър недостиг на прехващачи PAC-3. Според украински източници недостигът се е задълбочил след военните действия на САЩ и Израел срещу Иран през февруари.

Високопоставен украински представител заяви пред АФП, че Москва планира допълнително да увеличи атаките, като разположи още пускови установки за балистични ракети близо до украинската граница и очаква през август нови доставки на подобни ракети от Северна Корея.

„От решаващо значение е Вашингтон да разреши закупуването на нова партида ракети „Пейтриът“, каза източникът, без да уточнява колко ракети са необходими. „Достатъчно, за да можем да прехващаме това, което Путин използва за един месец“, добави той.

По думите му „много ще зависи от настроението на президента Тръмп“.

Само през юли Русия е изстреляла 120 балистични и високоскоростни противокорабни ракети срещу Украйна, от които украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване едва 35, сочат данни на украинските военновъздушни сили.

За сравнение, през цялата 2024 г. Русия е изстреляла между 250 и 320 балистични ракети, според оценки на експерти.

Зеленски съобщи още, че с Тръмп са обсъдили и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

„Важно е дипломатическият процес да бъде възобновен“, подчерта украинският президент.

Срещата се проведе в деня, в който във Вашингтон се състоя възпоменателна церемония за американския сенатор Линдзи Греъм, починал на 11 юли. Зеленски го определи като „истински приятел на Украйна“.

Отношенията между Зеленски и Тръмп дълго време бяха напрегнати. По време на среща в Овалния кабинет през февруари 2025 г. двамата влязоха в остър публичен спор, при който американският президент обвини украинския си колега в неблагодарност и че „си играе с Третата световна война“.

През последните седмици обаче Тръмп демонстрира по-позитивен тон към Зеленски. След последната им среща в Турция в началото на юли той заяви, че украинският президент „върши отлична работа“.

След разговорите в Белия дом и церемонията в памет на Линдзи Греъм Зеленски трябва да посети Капитолия, където ще се срещне с група американски сенатори.

Очаква се той да настоява Конгресът да одобри нов пакет санкции срещу Русия – инициатива, подкрепяна от покойния Линдзи Греъм и за която Доналд Тръмп наскоро е дал принципното си съгласие.

През последните седмици отношенията между Москва и Вашингтон отново се влошиха, след като САЩ предприеха дипломатически инициативи, включително поканата на Доналд Тръмп към Владимир Путин за среща на върха в Аляска през август 2025 г.

По време на среща в Манила миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров предупреди американския си колега Марко Рубио срещу продължаването на военните доставки за Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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